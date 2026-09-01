Homens são presos suspeitos de fazer ‘gatonet’ em Niterói
Dupla foi flagrada por policiais do 12º BPM enquanto realizava instalações clandestinas de internet, no Largo da Batalha
Policiais militares do 12º BPM (Niterói) prenderam dois homens suspeitos de realizar instalações clandestinas de internet, o chamado ‘gatonet’, na Travessa Souza Soares, no Largo da Batalha, em Niterói.
De acordo com a corporação, os agentes foram verificar uma informação sobre um homem que estaria preparando drogas em um estabelecimento, no bairro Maceió. Durante o deslocamento da equipe, no entanto, os militares flagraram dois homens, de 32 e 48 anos, realizando reparos na rede elétrica.
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o momento da abordagem, um dos homens estava em uma escada, junto a um poste. Além disso, os agentes encontraram uma bolsa com diversos materiais usados em atividades de manutenção e instalação. Uma motocicleta também estava de posse dos suspeitos.
Quando questionados, os homens alegaram que estavam realizando serviços de ‘gatonet’. Os policiais militares solicitaram apoio e, posteriormente, encaminharam os suspeitos à 79ª DP (Jurujuba), onde a ocorrência foi registrada e as medidas cabíveis foram tomadas.