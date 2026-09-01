Homens são presos suspeitos de fazer ‘gatonet’ em Niterói

Policiais militares do 12º BPM (Niterói) prenderam dois homens suspeitos de realizar instalações clandestinas de internet, o chamado ‘gatonet’, na Travessa Souza Soares, no Largo da Batalha, em Niterói.

De acordo com a corporação, os agentes foram verificar uma informação sobre um homem que estaria preparando drogas em um estabelecimento, no bairro Maceió. Durante o deslocamento da equipe, no entanto, os militares flagraram dois homens, de 32 e 48 anos, realizando reparos na rede elétrica.

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o momento da abordagem, um dos homens estava em uma escada, junto a um poste. Além disso, os agentes encontraram uma bolsa com diversos materiais usados em atividades de manutenção e instalação. Uma motocicleta também estava de posse dos suspeitos.

Material encontrada com os homens | Foto: Divulgação

Quando questionados, os homens alegaram que estavam realizando serviços de ‘gatonet’. Os policiais militares solicitaram apoio e, posteriormente, encaminharam os suspeitos à 79ª DP (Jurujuba), onde a ocorrência foi registrada e as medidas cabíveis foram tomadas.