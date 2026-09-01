Criminosos armados invadem três condomínios e destroem estruturas de internet em Itaboraí

Moradores também relataram ter ouvido disparos durante a invasão - Foto: Reprodução/ Câmeras de segurança

Moradores também relataram ter ouvido disparos durante a invasão - Foto: Reprodução/ Câmeras de segurança

Três condomínios do bairro Outeiro das Pedras, em Itaboraí, foram invadidos por criminosos armados. O grupo, que utilizava fuzis e pistolas, rendeu funcionários das portarias, danificou câmeras de segurança e circulou pelas áreas dos condomínios.

Imagens registradas pelas câmeras de segurança mostram parte da ação. Em alguns momentos, homens encapuzados aparecem destruindo os equipamentos de segurança. Moradores também relataram ter ouvido disparos durante a invasão.

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Segundo informações apuradas, os criminosos teriam como alvo estruturas de telecomunicações instaladas nos condomínios. Equipamentos e pontos de distribuição foram danificados, com cortes de fios utilizados para o fornecimento de internet.

Grupo teria invadido para danificar equipamentos de internet e instalar conexão clandestina | Foto: Reprodução/ Câmeras de segurança

A polícia investiga se os ataques fazem parte de uma ação coordenada para interferir na atuação de empresas legais de internet na região para a implementação de uma rede clandestina controlada pelo crime.

O caso é investigado pela 71ª DP (Itaboraí), que busca identificar e localizar os outros envolvidos. Após o ocorrido, houve reforço do policiamento na região.

O episódio ocorre após problemas semelhantes envolvendo danos à equipamentos de internet em Niterói e São Gonçalo.

Na madrugada do último sábado (29), mais de 1.500 imóveis na Região Oceânica de Niterói ficaram sem conexão com a internet após danos em equipamentos e cabos instalados em postes no Engenho do Mato, Serra Grande, Maravista e Parque Rural.

Já no começo de agosto deste ano, moradores e comerciantes da Covanca, em São Gonçalo, também relataram cortes de cabos e interrupções no serviço. Na ocasião, residentes da área estariam recorrendo a provedoras de internet locais para o fornecimento de sinal.