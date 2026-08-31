Roubo com jet ski na Baía de Guanabara assusta navegadores

Navegadores da Baía de Guanabara estão sendo alvos de assaltos com criminosos usando jet-ski. Uma testemunha relatou que ao menos dois assaltos ocorreram nesse domingo (30). Um dos casos foi encaminhado à 9º DP (Catete). Casos semelhantes ocorreram na semana passada em Angra dos Reis.

De acordo com uma testemunha que trabalha com embarcações na Baía de Guanabara, mas que preferiu não se identificar, nesse domingo (31), houve pelo menos dois casos em diferentes pontos da baía, em que criminosos em jet ski praticaram assaltos.

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“Ontem estava um associado ‘subindo um jet’, que foi roubado. Roubaram ele em frente ao forte da Lage, na Baía de Guanabara. Não roubaram o jet, roubaram o cordão, pulseira, relógio, dinheiro e o celular, tanto que ele subiu o jet e foi para a delegacia. Depois, eu cheguei na Marina da Glória e me informaram que roubaram outra pessoa na Urca, mas esse eu não sei informações”, disse.

Uma das vítimas relatadas pela testemunha, era de uma família que teve um prejuízo de R$ 22 mil. O crime ocorreu na Praia do Flamengo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Os criminosos armados se aproximaram da vítima em alto mar e anunciaram o roubo.

A ocorrência foi registrada a princípio na 79ª DP (Jurujuba) e depois encaminhada à 9ª DP (Catete). Na delegacia, a vítima contou que parou o jet-ski para que a filha, uma menina de 9 anos, pudesse mergulhar, quando percebeu a aproximação de outros três jet skis , cada um conduzido por um criminoso. Eles sacaram uma arma de fogo e anunciaram o assalto.

A testemunha ouvida pelo OSG contou que chegou a informar aos agentes da Marinha sobre o ocorrido, mas não houve resposta positiva.

“Encontrei o bote deles, tinha dois militares. Eles falaram que não podiam fazer nada porque estavam desarmados. Ainda perguntei se não podia chamar reforço com pessoas armadas”, contou.

Piratas de Angra dos Reis

A prática de roubos com jet ski já foi registrada em outras localidades como em Angra dos Reis. Na última quinta-feira (20), a Polícia Civil realizou a ‘Operação Pirata’, que conseguiu prender cinco pessoas suspeitas de cometerem assaltos com jet ski.