Moradores da Covanca relatam cortes irregulares em fios de internet

Quem vive na região tem que recorrer a empresas locais, em alguns casos, irregulares - Foto: Layla Mussi

Quem vive na região tem que recorrer a empresas locais, em alguns casos, irregulares - Foto: Layla Mussi

Moradores e comerciantes do bairro Covanca, em São Gonçalo, enfrentam transtornos desde o último sábado (1º) após um corte irregular nos cabos de internet da operadora que atende a região.

Clientes relatam que permanecem sem acesso ao serviço, sem receber nenhuma previsão para o restabelecimento da conexão.

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Hidrômetros deverão ser instalados no interior dos imóveis

De acordo com comerciantes da região, a operadora informou que enviaria equipes técnicas para realizar o reparo, mas, de acordo com as fontes, nenhum técnico foi ao local resolver a situação. Até o fechamento desta reportagem, o serviço ainda não havia sido normalizado.

Além da falta de internet, quem passa pelas ruas da região encontra postes com grande quantidade de fios soltos, caídos e emaranhados, situação que preocupa quem vive na área.

De acordo com os moradores, outras operadoras consultadas informaram que não conseguem realizar instalações na região devido à falta de espaço na rede de postes.

A equipe do O São Gonçalo flagrou um veículo da provedora de internet alvo das reclamações estacionado em frente a um condomínio, próximo à Praça da Covanca.

No local, um funcionário informou que estava apenas recolhendo o modem de um cliente que havia cancelado o serviço e afirmou que ainda não há previsão para a normalização da internet na região.

Sem o suporte de grandes empresas, moradores do bairro estão se vendo obrigados a contratar serviços de provedores locais, em alguns casos, irregulares.

Uma comerciante alegou que, após a falta de suporte por parte da operadora, que não soube justificar o problema, já cancelou o serviço e assinou um pacote de internet de uma empresa local.

“Ficamos sem alternativas. Infelizmente, é assinar essa ou ficar sem internet”, comentou.

A reportagem do Jornal O São Gonçalo entrou em contato com a operadora para solicitar um posicionamento, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.