Cortes e sabotagens em cabos de internet deixam moradores sem sinal em Niterói e São Gonçalo

Moradores de diferentes bairros de Niterói e São Gonçalo enfrentam problemas relacionados à infraestrutura de internet. Na Região Oceânica de Niterói, uma sequência de episódios envolvendo estruturas de telecomunicações deixou mais de 1.500 residências sem sinal durante o último fim de semana.

Em São Gonçalo, moradores e comerciantes da Covanca também relataram cortes irregulares em cabos e dificuldades para restabelecer o serviço.

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Moradores de Engenho do Mato, Serra Grande, Maravista e Parque Rural, na Região Oceânica de Niterói, enfrentaram interrupções no acesso à internet.

Mais de 1.500 residências ficaram sem sinal em razão dos danos provocados à infraestrutura responsável pela distribuição da conexão | Foto: Reprodução

Mais de 1.500 residências ficaram sem sinal em razão dos danos provocados à infraestrutura responsável pela distribuição da conexão. De acordo com a Leste, dezenas de pontos de sua estrutura foram atingidos em diferentes localidades durante a madrugada entre sexta-feira (28) e sábado (29).

Fios da rede de internet cortados durante a madrugada | Foto: Reprodução

Os registros incluem avarias em equipamentos e componentes responsáveis pela transmissão do sinal. A interrupção prejudicou atividades que dependem da rede para trabalho, comunicação, estudos, pagamentos e utilização de serviços digitais.

Avarias registradas na rede elétrica | Foto: Reprodução

Em Engenho do Mato, os problemas foram identificados na Avenida Augusto Ferreira Ramos, Rua Cinquenta e Três, Rua Hilton Alexandre dos Santos e Rua Setenta e Oito. Os endereços ficam em diferentes trechos do bairro e estão entre as áreas afetadas pelos episódios registrados durante a madrugada.

“A gente acordou sem internet e percebeu que o problema não era apenas dentro de casa. Outros moradores também estavam sem conexão. Ficamos aguardando uma solução porque hoje muita coisa depende da internet. Diante desse cenário, fica uma pergunta: onde esse aumento da influência territorial do crime organizado aparece nos indicadores de segurança de Niterói?”, relatou um morador da região.

Mais de uma fibra cortada em alguns pontos

Segundo o comunicado divulgado pela companhia, os episódios não ficaram restritos à sua infraestrutura. Outros provedores de telecomunicações também teriam sido afetados por ações semelhantes. A concentração dos registros em diferentes pontos chamou atenção pela proximidade temporal entre os casos.

Diferentes estruturas de telecomunicações podem ter sido atingidas simultaneamente | Foto: Reprodução

Em alguns locais, foram identificados cortes em mais de uma fibra, o que indica que diferentes estruturas de telecomunicações podem ter sido atingidas simultaneamente. Como cabos e fibras podem pertencer a empresas distintas, esse tipo de ocorrência levanta a possibilidade de que mais de uma operadora tenha sido afetada nos bairros.

Fios da rede de internet cortados durante a madrugada | Foto: Reprodução

Novas ocorrências ou danos em estruturas de outros provedores podem ser identificados à medida que as empresas realizem inspeções e contabilizem os prejuízos.

Conforme a Leste, dezenas de sabotagens foram identificadas praticamente ao mesmo tempo em trechos distintos da estrutura. A companhia acionou as autoridades competentes e iniciou o levantamento dos prejuízos. Equipes técnicas foram mobilizadas para localizar os equipamentos danificados e avaliar as condições necessárias para restabelecer a conexão.

Cortes afetaram diversos moradores e estabelecimentos da região oceânica | Foto: Reprodução

Manutenção depende das condições de segurança

A Leste informou que a execução dos reparos também está condicionada às condições encontradas nos locais atingidos. Caso novos episódios sejam registrados ou exista risco para os profissionais responsáveis pela manutenção, determinadas áreas poderão ser classificadas como de risco relacionado à segurança pública. Segundo a companhia, uma eventual impossibilidade de atuação das equipes poderá prolongar a interrupção do fornecimento e comprometer a continuidade da conexão nos trechos atingidos.

A Leste informou que a execução dos reparos também está condicionada às condições encontradas nos locais atingidos | Foto: Reprodução

A situação também gera preocupação sobre a possibilidade de restrição à atuação de determinados provedores. No comunicado, a Leste afirmou que episódios semelhantes envolvendo outras operadoras levantam a hipótese de ações destinadas a impedir a atuação de algumas empresas e limitar a escolha dos consumidores. A companhia não apontou responsáveis pelos ataques. A identificação dos envolvidos e a apuração sobre uma possível relação entre os diferentes episódios dependem das investigações das autoridades.

Internet via satélite é citada como alternativa

Caso o fornecimento convencional se torne inviável em determinadas áreas, os consumidores poderão avaliar alternativas disponíveis no mercado. Entre elas está a conexão via satélite, como a oferecida pela Starlink. A tecnologia utiliza satélites para fornecer acesso e não depende da mesma estrutura terrestre empregada pelas redes convencionais. A contratação desse tipo de solução depende da disponibilidade, das condições comerciais e da possibilidade de instalação dos equipamentos nos imóveis.

Estrutura danificada pode afetar vários clientes

A infraestrutura de telecomunicações instalada nos bairros é formada por cabos, caixas de distribuição, equipamentos de transmissão e outros componentes responsáveis por levar o sinal até residências e estabelecimentos. Quando uma dessas estruturas é danificada ou retirada, o impacto pode atingir diversos consumidores conectados ao mesmo trecho.

No caso registrado na Região Oceânica, mais de 1.500 residências foram afetadas, evidenciando a dimensão dos prejuízos provocados pelos ataques. A identificação de cortes em mais de uma fibra em determinados pontos também amplia a possibilidade de que estruturas pertencentes a diferentes operadoras tenham sido comprometidas.

A recuperação exige a localização do ponto comprometido, avaliação dos equipamentos e deslocamento de técnicos para a execução dos reparos. Quando há preocupação com a integridade dos trabalhadores, a intervenção pode ser adiada até que existam condições adequadas para o deslocamento das equipes. A Leste afirmou que continuará trabalhando para recuperar os pontos atingidos e restabelecer o fornecimento enquanto houver condições para a atuação dos profissionais.

Problemas também foram relatados em São Gonçalo

Antes dos últimos episódios registrados em Niterói, moradores e comerciantes da Covanca, em São Gonçalo, já haviam relatado problemas semelhantes envolvendo cabos de internet.

No início de agosto, clientes de uma operadora afirmaram estar sem acesso à internet desde o sábado (1º), após um corte irregular nos cabos que atendem a região. Segundo comerciantes, a empresa informou que enviaria equipes técnicas para realizar o reparo, mas os moradores disseram que nenhum profissional havia comparecido ao local até o momento da denúncia.

Segundo relatos, outras operadoras consultadas informaram que não poderiam realizar novas instalações na região devido à falta de espaço na rede de postes.