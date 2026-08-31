➣ Chefe do CV preso é investigado por ordenar 'tribunal do tráfico' em São Gonçalo

Mulheres foram agredidas, tiveram os cabelos raspados e foram obrigadas a andar pela comunidade enquanto pediam perdão pelos supostos golpes aplicados - Foto: Reprodução

Mulheres foram agredidas, tiveram os cabelos raspados e foram obrigadas a andar pela comunidade enquanto pediam perdão pelos supostos golpes aplicados - Foto: Reprodução

A Polícia Civil investiga Flávio Vieira Bento, o "Mumu", apontado como integrante de alta hierarquia do Comando Vermelho, como mandante da punição no 'tribunal do tráfico' de duas mulheres, no bairro Maria Paula, em São Gonçalo. O caso aconteceu em maio, na comunidade do Risca Faca.

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De acordo com as investigações, as mulheres foram acusadas de aplicar golpes em moradores da região e levadas para uma área de mata conhecida como Mineirão. No local, elas teriam sido agredidas com socos, chutes e pauladas. Depois, tiveram os cabelos raspados e foram obrigadas a caminhar pela comunidade sob escolta de traficantes armados.

A investigação aponta que a punição teria sido determinada por "Mumu". Mesmo detido, ele teria acompanhado a execução da sentença por meio de comunicação à distância.

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Um vídeo das vítimas circulou nas redes sociais e ajudou os investigadores a identificar os envolvidos. Posteriormente, as duas mulheres mudaram seus depoimentos e passaram a atribuir as agressões a outras mulheres. A nova versão, no entanto, teria entrado em contradição com outras provas reunidas durante a investigação.

Ao todo, 15 pessoas foram denunciadas e duas foram presas. O caso também levou ao primeiro indiciamento pelo crime de domínio social estruturado, previsto na Lei Antifacção, com pena que pode chegar a 40 anos de prisão.