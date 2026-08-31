Chefe do CV preso é investigado por ordenar 'tribunal do tráfico' em São Gonçalo
Caso em que duas mulheres foram agredidas acusadas de aplicar golpes em moradores da comunidade do Risca Faca aconteceu em maio deste ano
A Polícia Civil investiga Flávio Vieira Bento, o "Mumu", apontado como integrante de alta hierarquia do Comando Vermelho, como mandante da punição no 'tribunal do tráfico' de duas mulheres, no bairro Maria Paula, em São Gonçalo. O caso aconteceu em maio, na comunidade do Risca Faca.
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De acordo com as investigações, as mulheres foram acusadas de aplicar golpes em moradores da região e levadas para uma área de mata conhecida como Mineirão. No local, elas teriam sido agredidas com socos, chutes e pauladas. Depois, tiveram os cabelos raspados e foram obrigadas a caminhar pela comunidade sob escolta de traficantes armados.
A investigação aponta que a punição teria sido determinada por "Mumu". Mesmo detido, ele teria acompanhado a execução da sentença por meio de comunicação à distância.
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Um vídeo das vítimas circulou nas redes sociais e ajudou os investigadores a identificar os envolvidos. Posteriormente, as duas mulheres mudaram seus depoimentos e passaram a atribuir as agressões a outras mulheres. A nova versão, no entanto, teria entrado em contradição com outras provas reunidas durante a investigação.
Ao todo, 15 pessoas foram denunciadas e duas foram presas. O caso também levou ao primeiro indiciamento pelo crime de domínio social estruturado, previsto na Lei Antifacção, com pena que pode chegar a 40 anos de prisão.