Disque Denúncia lança 2ª edição de cartazes de foragidos por violência contra a mulher

A parceria entre o DD Mulher e o Procurados reforça a atuação integrada dos programas do Disque Denúncia e amplia o alcance de informações de interesse da segurança pública - Foto: Divulgação

A parceria entre o DD Mulher e o Procurados reforça a atuação integrada dos programas do Disque Denúncia e amplia o alcance de informações de interesse da segurança pública - Foto: Divulgação

Como parte das ações do Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização e ao enfrentamento da violência contra a mulher, o Disque Denúncia Mulher, em parceria com o Procurados, lança a segunda edição dos cartazes que reúnem informações sobre foragidos da Justiça por crimes cometidos contra mulheres.

A iniciativa tem como objetivo auxiliar o trabalho das Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs), ampliando a circulação de informações que possam contribuir para a localização de homens que possuem mandados de prisão em aberto por crimes cometidos contra mulheres.

Os cartazes reúnem fotografias e informações dos procurados, facilitando sua identificação e aumentando as possibilidades de que informações sobre seus paradeiros cheguem às autoridades responsáveis. A ação também reforça a importância da participação da sociedade no enfrentamento à violência de gênero.

“É fundamental reforçar que o enfrentamento à violência contra a mulher também passa pela responsabilização dos agressores. Dar visibilidade aos criminosos procurados e levar essas informações às autoridades e à sociedade é uma forma de contribuir para a segurança das mulheres e evitar que novos crimes aconteçam”, destaca Renato Almeida, Presidente do Disque Denúncia.

A parceria entre o DD Mulher e o Procurados reforça a atuação integrada dos programas do Disque Denúncia e amplia o alcance de informações de interesse da segurança pública. A iniciativa também busca fortalecer a atuação das DEAMs, que desempenham papel fundamental na investigação e no atendimento às mulheres vítimas de violência. Os cartazes serão disponibilizados nos canais de comunicação do Disque Denúncia e de seus programas.

Informações que possam contribuir para a localização dos procurados podem ser encaminhadas aos canais do Disque Denúncia de forma anônima e segura: 2253-1177/ 0300 253 1177 (interior), ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App "Disque Denúncia RJ".

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