Acusado de matar jovem em Maricá é condenado a 20 anos de prisão

Após uma semana de buscas, ela foi encontrada morta e sem roupas, com sinais de ferimentos na região da costela e também da cabeça - Foto: Filipe Aguiar/Arquivo OSG

Após uma semana de buscas, ela foi encontrada morta e sem roupas, com sinais de ferimentos na região da costela e também da cabeça - Foto: Filipe Aguiar/Arquivo OSG

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Maricá, obteve, na terça-feira (18), a condenação de Alysson André Vaz da Conceição a 20 anos de prisão pelo feminicídio de uma mulher, cometido em julho de 2022. O Tribunal do Júri de Maricá acolheu a acusação apresentada pelo MPRJ e reconheceu que o crime foi cometido por motivo torpe, com recurso que dificultou a defesa da vítima e por menosprezo à condição de mulher.

De acordo com a denúncia, a vítima foi assassinada após marcar um encontro romântico com o réu. Depois do crime, Alysson abandonou o corpo em um matagal. A vítima só foi encontrada sete dias depois, o que impediu que os familiares realizassem o velório e se despedissem dela.

Veja a linha do tempo do caso

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Na sentença, a Justiça considerou a violência empregada no crime e os impactos provocados na família da vítima. Alysson permanecerá preso e não poderá recorrer em liberdade.

Relembre o caso de Ysabelli

A jovem Ysabelli Cristinne Souza de Oliveira desapareceu no início da noite do dia 19 de julho de 2022, em Maricá, Região Metropolitana do Rio.

Na sentença, a Justiça considerou a violência empregada no crime e os impactos provocados na família da vítima | Foto: Divulgação

A última notícia de Ysabelli teria sido quando ela saiu de casa para comprar um combo de esfirras, em uma loja de fast-food, por volta das 19h30, e não retornou.

De acordo com familiares, Ysabelli jamais saiu ou dormiu fora de casa sem avisar, tampouco demonstrou mudanças de comportamentos ou teria motivos para fuga.

Após uma semana de buscas, ela foi encontrada morta e sem roupas, com sinais de ferimentos na região da costela e também da cabeça, em um matagal. Um funcionário da prefeitura de Maricá achou o corpo, enquanto acontecia uma obra próxima ao local do crime, que fica às margens da Estrada dos Cajueiros, em Itaipuaçu.

Investigações indicavam que o aparelho da jovem teria sido desligado logo após o sumiço, na noite do seu desaparecimento. Sinais das antenas da região apontaram os últimos sinais do telefone próximo ao local onde o corpo foi encontrado, indicando a hipótese do crime ter acontecido logo após Ysabelli ter saído da lanchonete.