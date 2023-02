Polícia 'fecha o cerco' a acusado de morte de jovem de 18 anos em Maricá, em julho de 2022

O Disque Denúncia, divulgou, nesta quinta-feira (02), um cartaz para ajudar no inquérito instaurado pela Delegacia de Homicídio de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSGI), a fim de obter informações que levem à prisão de Alysson André Vaz da Conceição, de 20 anos, principal suspeito da autoria de homicídio de Ysabelli Cristinne Souza de Oliveira, de 18 anos.

A jovem desapareceu na terça-feira, 19 de julho de 2022, quando saiu de casa para comprar um combo de esfirras, em uma loja de fast-food, em Inoã. Após uma semana de buscas, ela foi encontrada morta e sem roupas, com sinais de ferimentos na região da costela e também na cabeça, na manhã da terça-feira (26), em um matagal, por um funcionário da Prefeitura de Maricá, durante uma obra que estava sendo realizada próximo do local do crime, que fica às margens da Estrada dos Cajueiros, em Itaipuaçu, distrito de Maricá, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, próximo ao local onde foi encontrado o corpo da adolescente Maria Eduarda de Oliveira Ramos, de 16 anos, morta em janeiro deste ano.

Investigações indicavam que o aparelho celular de Ysabelli teria sido desligado logo após o sumiço, na noite do seu desparecimento. Sinais das antenas da região apontaram os últimos sinais do telefone próximo ao local onde o corpo foi encontrado, indicando a hipótese de o crime ter ocorrido logo após a jovem ter saído da lanchonete.

O mandado de prisão, contra Alysson André, foi deferido na quarta (25/01)), após apreciação do Ministério Público e Juízo da Vara Judicial de Maricá, pelo crime de Homicídio (Lei: 2848, art. 121). Policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSGI) seguem realizando buscas a fim de descobrir o paradeiro de suspeito que já se encontra na condição de foragido da justiça.

Leia também: https://www.osaogoncalo.com.br/seguranca-publica/130607/disque-denuncia-pede-informacoes-sobre-acusado-de-participar-de-morte-jovem-de-16-anos-em-marica

Denuncie a localização do suspeito pela morte de Ysabelli Cristinne, de forma anônima, ao Disque Denúncia:

•Central de atendimento: (021) - 2253 1177

•0300-253-1177

•WhatsApp: (021) - 99973 1177

•Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.