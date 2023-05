Justiça marca data do julgamento de acusado de matar a jovem Yzabeli, em Maricá

A Justiça marcou a audiência de Alysson André Vaz da Conceição, de 20 anos, acusado de matar Ysabeli Cristina, de 18, em julho de 2022, na Estrada dos Cajueiros, em Maricá. O julgamento será realizado no dia 3 de agosto, no Fórum de Maricá, mesma data em que a jovem faria aniversário.

Na audiência, que faz parte da primeira fase do processo, o acusado será julgado por um juiz, após, o caso poderá ir a júri popular para a decisão da sentença.

"Nada vai apagar o que ele fez. Minha filha estudava, trabalhava, era esforçada e querida por todos. Ele destruiu o sonho dela, destruiu a vida da Yzabeli e a minha também", declarou Lucimara Dias, mãe da menina.

O acusado pela morte de Yzabeli está preso desde o dia 18 de fevereiro, quando se entregou para a polícia e assumiu a autoria do crime, após ficar foragido da justiça por meses enquanto estava escondido em um sítio na cidade de São Gonçalo.

Mãe clama por justiça

Com a data marcada para o julgamento do caso da Yzabeli, Lucimara faz um apelo às autoridades "para que ele tenha uma pena máxima, que seja punido e que não possa fazer isso com nenhuma outra menina. Sei que nada vai mudar, nada vai trazer minha filha de volta. Vivo com ela na minha mente 24 horas. Eu fiquei muito abalada, principalmente com a data do julgamento que é o dia do aniversário dela. Mas Deus sabe de todas as coisas".

Vivendo a base de remédios, a mãe conta que precisou se mudar do local onde vivia com a filha, pois "ainda é tudo muito recente, não me conformo com a morte dela, com a brutalidade. Tudo isso ainda está doendo muito dentro de mim. Eu não durmo, todo remédios fortíssimos, saí do lugar que eu morava. Ele tirou a vida dela e a minha junto", desabafou.

Lucimara também afirma que as jovens e adolescentes da cidade perderam a liberdade de ir e vir.

"O que mais tem acontecido em Maricá é o medo, que está presente nas meninas e nos pais, que estão inseguros e preocupados com as filhas saindo de casa, sem saber se irão voltar", disse.

Relembre o caso

No dia 19 de julho de 2022, a jovem saiu de sua casa, localizada no bairro dos Cajueiros, em Itaipuaçu, e foi com suas amigas para o bairro de Inoã, para lanchar, porém desapareceu e deixou sua família desesperada.

Uma semana depois, o corpo da menina - que estava sem roupa e com marcas de violência sexual - foi encontrado por funcionários da prefeitura jogado em uma área de mata na Estrada dos Cajueiros, próximo ao local onde a vítima morava.

Após meses de investigação, os policiais responsáveis pelo caso concluíram o inquérito e identificaram o autor do crime, que estava sendo procurado, porém seguia como foragido até se entregar.

*Estagiária sob supervisão de Thiago Soares