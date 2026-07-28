Acusado de matar ex-companheira no Jardim Catarina é preso no Espírito Santo

Ele foi localizado em um sítio no município de Presidente Kennedy, no sul do Espírito Santo - Foto: Divulgação

Ele foi localizado em um sítio no município de Presidente Kennedy, no sul do Espírito Santo - Foto: Divulgação

O homem acusado de matar a ex-companheira Ana Carla da Silva Gadêlha, de 34 anos, em São Gonçalo, foi preso no Espírito Santo nesta terça-feira (28), após permanecer mais de um mês foragido. Erick Otávio de Araújo, conhecido como "Bebezão", de 49 anos, foi localizado em um sítio no município de Presidente Kennedy, no sul do Espírito Santo, durante uma ação conjunta da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) e da Delegacia de Presidente Kennedy (ES).

Contra ele havia um mandado de prisão temporária por feminicídio expedido pela Justiça do Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Civil, após o crime, o suspeito deixou o estado e passou a se esconder no interior do Espírito Santo, onde foi encontrado pelos agentes.

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O feminicídio aconteceu no dia 13 de junho, na Rua Vitor Presh (antiga Rua 32), no Jardim Catarina, em São Gonçalo. De acordo com as investigações, Ana Carla foi atacada com golpes de tesoura no pescoço após uma discussão motivada por ciúmes. Ela morreu ainda no local.

Testemunhas relataram que o crime ocorreu na frente dos dois filhos do casal, de 7 e 5 anos. Moradores ouviram gritos vindos da residência e, ao verificarem o que acontecia, uma vizinha encontrou o homem com as mãos cobertas de sangue. Em seguida, ele deixou o imóvel levando as crianças. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a vítima já estava sem vida quando a equipe chegou ao endereço.

Ana Carla da Silva Gadêlha, de 34 anos, vítima de feminicídio | Foto: Reprodução/Redes Socias

As investigações apontam que Erick e Ana Carla mantiveram um relacionamento por cerca de 13 anos, mas estavam separados havia aproximadamente dois anos. Conforme apurado pela DHNSG, o acusado não aceitava o fim da relação e mantinha comportamento possessivo, controlando a rotina da ex-companheira, restringindo seu contato com familiares e fazendo acusações frequentes de supostas traições.

Ainda de acordo com a corporação, familiares e pessoas próximas relataram que as agressões eram recorrentes. A vítima chegou a deixar a própria casa em diversas ocasiões para preservar sua integridade física. A investigação também identificou que Ana Carla teria sido obrigada, pelo então companheiro, a tatuar o rosto dele em uma das pernas, mesmo contra a própria vontade.

Erick Otávio de Araújo, conhecido como "Bebezão", de 49 anos, suspeito de cometer feminicídio | Foto: Divulgação/Polícia Civil

As investigações também apontaram que Erick já havia cumprido cerca de 19 anos de prisão por tráfico de drogas e outros crimes.

Após ser localizado no Espírito Santo, o suspeito foi preso e será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. A investigação do caso segue sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí.





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