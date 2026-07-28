GAECO/MPRJ cumpre mandados de prisão contra três policiais militares por violarem prisão domiciliar

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (GAECO/MPRJ), com apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ) e da Corregedoria da Polícia Militar, cumpriu, nesta terça-feira (28), mandados de prisão preventiva contra três policiais militares que estavam em prisão domiciliar e que descumpriram reiteradamente as medidas cautelares impostas pela Justiça.

Carlos Fernando Dias Chaves, Carlos Magno Mariano de Souza e Waldeci Barbosa Nunes foram denunciados no âmbito da operação Petrorianos, deflagrada em 2024, sob a acusação de integrarem o núcleo de segurança pessoal do bicheiro Rogério de Andrade.

O GAECO/MPRJ ressalta que, apesar de beneficiados com a possibilidade de cumprirem a prisão cautelar em seus lares, os réus demonstraram evidente desprezo pelas determinações da Justiça, descumprindo diversas vezes as regras da prisão domiciliar, incluindo o recolhimento noturno e aos finais de semana.

No caso de Carlos Fernando, foi constatado ainda o descarregamento da tornozeleira eletrônica em, pelo menos, nove dias distintos. Em uma dessas ocasiões, o aparelho permaneceu desligado por mais de três dias, o que inviabiliza a devida fiscalização do cumprimento da medida cautelar. Segundo o GAECO/MPRJ, as condutas dos três colocam em risco a ordem pública e comprometem a aplicação da lei penal.

Petrorianos

A primeira fase da operação Petrorianos foi deflagrada em março de 2024 para o cumprimento de 20 mandados de prisão e 50 de busca e apreensão. Entre os alvos estavam 18 policiais militares da ativa e um policial penal que integravam o grupo liderado pelo contraventor Rogério de Andrade. Nesta operação, o GAECO/MPRJ denunciou à Justiça 31 pessoas pelo crime de organização criminosa.

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