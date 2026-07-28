Donos de carvoaria clandestina são presos por exploração de adolescentes em Duque de Caxias

As investigações apontaram que três adolescentes trabalhavam na produção de carvão vegetal sem qualquer equipamento de proteção individual - Foto: Divulgação

As investigações apontaram que três adolescentes trabalhavam na produção de carvão vegetal sem qualquer equipamento de proteção individual - Foto: Divulgação

Policiais civis da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) prenderam, nesta segunda-feira (27/07), os proprietários de uma carvoaria clandestina que submetiam adolescentes a trabalho em condições insalubres, sem qualquer equipamento de proteção. A ação ocorreu na Vila Santa Alice, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Após trabalho de inteligência da especializada, os agentes foram ao endereço para apurar informações sobre o funcionamento irregular de uma carvoaria que causava danos ambientais na região. No local, as equipes constataram que o estabelecimento operava em desacordo com as normas ambientais e trabalhistas.

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As investigações apontaram que três adolescentes trabalhavam na produção de carvão vegetal sem qualquer equipamento de proteção individual, expostos diretamente à fumaça, fuligem, poeira, calor intenso e aos gases provenientes da carbonização da madeira. Além disso, exerciam as atividades em um ambiente insalubre e nocivo à saúde.

Durante a fiscalização, os policiais da DPMA também verificaram que a carvoaria descumpria diversas exigências previstas nas licenças ambientais, evidenciando uma série de irregularidades na operação do empreendimento. Diante dos fatos, os dois responsáveis pelo local foram conduzidos à unidade e autuados em flagrante.