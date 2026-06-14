Mulher é morta a facadas no Jardim Catarina, em São Gonçalo

Ana Carla da Silva Gadelha , de 38 anos, foi assassinada a facadas na noite deste sábado (13), na Rua Vitor Prestes (antiga Rua 32), no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).

De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionadas para verificar uma ocorrência de feminicídio. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram a vítima já sem vida. A área foi isolada para os trabalhos da perícia.

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Segundo relatos de vizinhos, o principal suspeito do crime é o ex-companheiro da vítima, de 49 anos, com quem Ana Carla teria mantido um relacionamento por cerca de 13 anos e com quem teve filhas. O casal estaria separado há aproximadamente dois anos.

Moradores afirmam que o homem não aceitava o fim do relacionamento e demonstrava comportamento possessivo. Segundo esses relatos, ele teria um histórico de agressões contra a vítima. Vizinhos também disseram que Ana Carla possuía tatuagens com o nome e o rosto do ex-companheiro, na perna,que teria sido obrigada a fazer durante o relacionamento.

Ainda de acordo com moradores da região, o suspeito acreditava que a ex-companheira estaria se relacionando com outra pessoa. Eles relatam que, no dia do crime, o homem teria utilizado os filhos para se aproximar da vítima antes de ir até a residência onde ela estava.

Após o assassinato, o suspeito teria fugido e, até o momento, não foi localizado. Informações de moradores apontam que ele trabalha como técnico em eletrônica.

Em nota, a Polícia Civil informou: "A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) foi acionada e investiga a morte de Ana Carla da Silva Gadelha. Agentes realizam diligências para esclarecer as circunstâncias do crime".

Matéria atualizada às 10h21