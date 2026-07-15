Suspeitos de assaltar sorveteria usando submetralhadora são presos em Maricá; vídeo

Suspeito entrou na loja como se fosse cliente e depois praticou o crime - Foto: Reprodução

Suspeito entrou na loja como se fosse cliente e depois praticou o crime - Foto: Reprodução

Apontados como autores de diversos roubos em São Gonçalo e Maricá, dois homens foram presos, nesta terça-feira (14), dentro de um ônibus na cidade de Maricá. Na manhã de hoje, O São Gonçalo publicou uma matéria que mostrava os acusados em ação.

De acordo com a PM, após mais um roubo a uma loja em Maricá, as equipes intensificaram as buscas e conseguiram localizar os homens dentro de um ônibus. Eles foram abordados e, com eles, os agentes encontraram uma arma de fogo de fabricação artesanal, um carregador calibre 9 mm com 25 munições e uma faca. Eles foram encaminhados à 82ª Delegacia de Polícia (Maricá).

Participaram da ação conjunta o 12º BPM (Niterói), o 7º BPM (Alcântara), a Guarda Municipal e a Secretaria de Ordem Pública de Maricá.

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Veja o vídeo do assalto:





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