PF deflagra Operação Bicho Solto em Niterói; Vídeos

Na manhã desta quarta-feira, 15/7, a Polícia Federal, com apoio Instituto Estadual do Ambiente (INEA), deflagrou a Operação Bicho Solto com o objetivo de reprimir um esquema de tráfico de animais silvestres e identificar a sua rede de funcionamento.

Na ação de hoje, policiais federais do Grupo de Repressão a Crimes Ambientais da Delegacia de Niterói (GRMA/PF/NRI) cumprem um mandado de busca e apreensão na residência do investigado, localizada em Várzea das Moças, bairro do município de Niterói.





Divulgação/ PF

Autor: Divulgação/ PF | Descrição:

Leia também:

Pesquisa mostra Lula à frente de Flávio Bolsonaro em um possível 2º turno

INSS começa a pagar ressarcimento por descontos indevidos a partir de 24 de julho

Durante as buscas, os policiais encontraram animais da fauna silvestre e aves exóticas mantidas em cativeiro – alguns em situação de maus-tratos.

No local, foram identificadas diversas espécies, como coruja Suindara, Cacatua Galah, Galerita, Papagaio Verdadeiro, Jandaia, Marianinha, Ring Neck, Arara Canindé, Arara Azul, Jabutis, entre outros.

Além disso, foram apreendidos documentos suspeitos de fraude, dinheiro e mídias relacionadas a investigação.

O alvo da operação já foi investigado por chefiar uma quadrilha interestadual de tráfico de aves raras, que seriam capturados na natureza em diversos estados do Brasil, incluindo animais ameaçados de extinção.

Arara Azul | Foto: Divulgação

O preso foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal em Niterói para a lavratura do auto de prisão em flagrante e, posteriormente, será levado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Ele responderá pelos crimes de manter animais silvestres em cativeiro e de maus-tratos contra animais.





Divulgação/ PF