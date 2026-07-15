Dupla é presa por aplicar golpe do falso advogado e causar prejuízo de R$ 65 mil a vítima

Um homem foi preso em Campo Grande, na Zoa Oeste do Rio e o outro em Santa Bárbara d’Oeste, interior de São Paulo - Foto: Divulgação/ PCERJ

Um homem foi preso em Campo Grande, na Zoa Oeste do Rio e o outro em Santa Bárbara d’Oeste, interior de São Paulo - Foto: Divulgação/ PCERJ

A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (15), dois homens envolvidos no golpe do falso advogado. De acordo com as investigações, Lucas Ferreira Tenório, preso em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, e Lucas Paes Leite Camargo, encontrado em Santa Bárbara d’Oeste, interior de São Paulo, teriam gerado um prejuízo de cerca de R$ 65 mil para a vítima. Os dois foram presos na Operação Fake Lawyer, da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI).

As investigações começaram em junho de 2025, quando a vítima relatou ter caído no golpe do falso advogado. Na ocasião, ela havia sido convencida a fazer transferências bancárias referentes a um processo judicial em curso que supostamente teria ganhado.

As transferências bancárias tiveram os dois suspeitos como beneficiários. Após afastamento do sigilo dos dados, os agentes identificaram que Lucas Camargo foi o beneficiário direto dos valores obtidos por meio da fraude, já que os registros de acesso à conta bancária indicaram que ela havia sido utilizada a partir de uma conexão de internet instalada no endereço dele, em São Paulo.

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Em relação a Lucas Tenório, foi constatado que a conta utilizada no crime foi aberta por ele mesmo, com documento de identidade, mas com uso de mecanismos para burlar os sistemas de segurança de reconhecimento facial da instituição financeira. Durante as apurações, os policiais identificaram uma extensa ficha criminal dele, que já foi, inclusive, preso em flagrante e condenado por roubo.

Os dois suspeitos ainda respondem a outro crime por fatos semelhantes, com o mesmo modus operandi. Diante das provas reunidas, a autoridade policial representou pela prisão da dupla, que foi indiciada por estelionato, denunciada ao Ministério Público e teve prisão preventiva decretada pela Justiça.

Em nota, a OAB - RJ manifestou seu total apoio à Operação Fake Lawyer, deflagrada nesta quarta-feira (15/7) pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ações enérgicas como esta são fundamentais para desarticular grupos criminosos especializados, que se passam, de forma fraudulenta, por profissionais da advocacia para lesar a população.

"Desde o ano passado, já recebemos 2.106 denúncias sobre esse tipo golpe. É muito importante que as pessoas desconfiem de pedidos de pagamentos ou de transferências via pix relacionadas a algum processo na Justiça. Procure sempre o seu advogado para checar a veracidade das informações", orientou a presidente da OAB-RJ, Ana Tereza Basilio.