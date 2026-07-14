Homem armado com submetralhadora assalta sorveteria em São Gonçalo

As imagens mostram o suspeito entrando na loja como se fosse um cliente - Foto: Reprodução/Redes Sociais

As imagens mostram o suspeito entrando na loja como se fosse um cliente - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um homem armado com uma submetralhadora assaltou uma sorveteria no bairro Colubandê, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, no domingo (12). Toda a ação foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento.

As imagens mostram o suspeito entrando na loja como se fosse um cliente. Ele observa os produtos expostos e, em seguida, retira uma submetralhadora de dentro de uma mochila. Sob ameaça, a funcionária do caixa entrega o dinheiro do estabelecimento. Após pegar a quantia, o criminoso guarda a arma e deixa o local caminhando tranquilamente.

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Segundo a Polícia Militar, não houve acionamento da corporação no momento do crime. A PM informou ainda que, de acordo com dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), a área do 7º BPM registrou redução de 18% nos casos de roubo entre janeiro e maio deste ano, na comparação com o mesmo período de 2025.

A corporação afirmou que mantém o policiamento ostensivo na região com viaturas, motocicletas e policiais em Regime Adicional de Serviço (RAS), além de orientar a população a acionar o telefone 190 ou utilizar o aplicativo 190RJ em situações de flagrante.

O caso foi registrado por meio da Delegacia On-line e encaminhado à 72ª DP (São Gonçalo), responsável pela investigação. Em nota, a Polícia Civil informou que realiza diligências para identificar o autor do assalto.