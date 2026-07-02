PF mira lavagem de dinheiro e prende pastor Márcio Poncio em operação no RJ

Entre os alvos está o pastor e empresário Márcio Poncio, preso durante o cumprimento dos mandados - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Entre os alvos está o pastor e empresário Márcio Poncio, preso durante o cumprimento dos mandados - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (2) a quinta fase da Operação Unha e Carne, com o objetivo de aprofundar as investigações sobre lavagem de dinheiro praticada por organização criminosa.

Na ação, policiais federais cumprem três mandados de prisão preventiva e 14 mandados de busca e apreensão em endereços vinculados aos investigados, nas cidades do Rio de Janeiro e de São João de Meriti, Rio de Janeiro. As ordens judiciais foram expedidas pelo STF, bem como a determinação do sequestro de cerca de R$ 22 milhões em bens e valores.

A atual fase da investigação foi deflagrada a partir da análise de documentos apreendidos que revelaram uma contabilidade paralela voltada à lavagem de capitais, além de registros de supostos pagamentos indevidos e de doações eleitorais irregulares.

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A ação insere-se no contexto da decisão do STF no âmbito do julgamento da ADPF 635/RJ (ADPF das Favelas) que, dentre outras providências, determinou que a Polícia Federal conduzisse investigações sobre a atuação dos principais grupos criminosos violentos em atividade no estado e suas conexões com agentes públicos.

Os mandados desta fase têm como alvo investigados suspeitos de integrar o esquema financeiro sob apuração, incluindo pessoas físicas e empresários apontados como responsáveis por movimentações e intermediações de valores, além de supostos operadores da rede de lavagem de dinheiro identificada ao longo da investigação. As diligências também buscam aprofundar a identificação da estrutura de ocultação de patrimônio e eventuais vínculos com outras frentes da organização criminosa.

Entre os alvos está o pastor e empresário Márcio Poncio, preso durante o cumprimento dos mandados. Ele ganhou notoriedade nacional por sua atuação religiosa e por integrar a família Poncio, conhecida pela forte presença nas redes sociais. Márcio é pai da deputada estadual Sarah Poncio e do cantor Saulo Poncio, e também atua no meio empresarial.

Até o momento, a Polícia Federal não detalhou publicamente a participação específica atribuída a ele dentro do esquema investigado, além de incluí-lo entre os alvos da operação. As investigações seguem em andamento.