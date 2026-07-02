Polícia Civil estoura bunker do tráfico e apreende grande quantidade de drogas no Centro do Rio

Policiais civis da 5ª DP (Mem de Sá) desarticularam, nesta quarta-feira (01/07), um bunker utilizado pelo tráfico de drogas para armazenar entorpecentes e abastecer um ponto de venda na Lapa, região central do Rio. Durante as diligencias, dois criminosos foram presos em flagrante e grande quantidade de drogas foi apreendida. Os agentes ainda removeram a porta de ferro utilizada para blindar o imóvel, transformado pelos bandidos para esconder a atividade ilícita.

A ação foi resultado de um trabalho de inteligência, que identificou a existência de um ponto de comercialização de drogas funcionando em uma vila de casas, próximo a uma escola. De acordo com as investigações, os criminosos realizavam as vendas por trás de uma estrutura fortificada, instalada para disfarçar a movimentação irregular e garantir o funcionamento contínuo do tráfico.

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Com base nas informações de inteligência, os agentes realizaram uma ação estratégica no local. Os dois criminosos foram flagrados com grande quantidade de drogas embaladas e prontas para comercialização. Durante a ação, os agentes apreenderam 140 papelotes de crack, 125 porções de cocaína em diferentes embalagens, 20 tubos de skank, 25 tabletes de maconha, 10 embalagens de haxixe, além de dinheiro em espécie e um caderno com anotações relacionadas ao tráfico de drogas. Os policiais também removeram e apreenderam a porta de ferro utilizada para proteger o ponto de venda de entorpecentes.

Diante dos fatos, a dupla foi autuada em flagrante por tráfico de drogas. As investigações continuam para identificar outros integrantes da organização criminosa que atuavam no local.