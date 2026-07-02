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Polícia Militar apreende pistola e prende dois em Niterói

Todo o material apreendido, assim como os detidos, foram encaminhados para a 76ª DP

relogio min de leitura | Redação 02 de julho de 2026 - 08:44
Uma ação do 12º BPM resultou na apreensão de uma pistola, três carregadores e um cinto tático
Uma ação do 12º BPM resultou na apreensão de uma pistola, três carregadores e um cinto tático -

Uma ação do 12º BPM resultou na apreensão de uma pistola, três carregadores e um cinto tático durante uma operação realizada na quarta-feira (1º), na comunidade Pé Pequeno, no bairro de Fátima, em Niterói.

Durante a ação, os policiais prenderam dois homens e apreenderam dois adolescentes suspeitos de envolvimento com atividades criminosas na região.

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Todo o material apreendido, assim como os detidos, foram encaminhados para a 76ª Delegacia de Polícia (Centro), onde a ocorrência foi registrada. O caso será investigado pela Polícia Civil para apurar as circunstâncias da ação e a origem do armamento apreendido.

Tags:

12° BPM apreensão de armamento crimes na comunidade Niterói Polícia Civil Segurança Pública

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