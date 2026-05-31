Marido é preso por envenenar esposa em SG

A Polícia Civil prendeu, na tarde deste domingo (31),, no interior do Estado do Rio, um homem suspeito de tentar assassinar a própria esposa, de 59 anos, por meio da administração de chumbinho, substância popularmente utilizada como veneno para ratos. O caso aconteceu em Raul Veiga, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, e as investigações apontam que as tentativas ocorreram em duas ocasiões diferentes, com a participação da filha do casal.

O acusado foi localizado no bairro Paraíso, em Conceição de Macabu, no Norte Fluminense, onde estava escondido. A prisão ocorreu em um posto de combustíveis situado na Avenida Victor Sense, durante uma operação realizada pela Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São Gonçalo.

Havia contra ele um mandado de prisão expedido pela Justiça pelo crime de tentativa de feminicídio. Após a captura, o suspeito foi encaminhado para o sistema penitenciário estadual, permanecendo à disposição do Poder Judiciário.

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