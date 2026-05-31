Com dois gols e uma assistência de Samuel Lino, Flamengo vence o Coritiba no Maracanã

O Flamengo superou o Coritiba pelo placar de 3 a 0 dentro do Maracanã, neste sábado (30), com gols de Samuel Lino, duas vezes, e do centroavante Pedro. A partida foi válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jorge Jesus, que comandou a equipe na histórica campanha de 2019, esteve presente no estádio.

Mesmo com dez desfalques em razão dos jogadores convocados para a Copa do Mundo e da fratura do pé direito do volante Jorginho, o Rubro-Negro não viu dificuldades e dominou a partida.

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Com o resultado, o Flamengo soma 34 pontos, 4 a menos que o líder Palmeiras, que joga neste domingo (31) contra a Chapecoense. O Rubro-Negro, no entanto, tem um jogo a menos. Já o Coritiba aparece na sétima colocação com 26 pontos até aqui.

O primeiro gol foi marcado logo aos 10 minutos da primeira etapa. A equipe Rubro-Negra fez pressão alta na saída de bola do Coxa, forçou o erro do adversário e Pedro tocou de letra para Samuel Lino abrir o placar no Maraca.

O Coritiba viu a situação piorar quando, aos 35 minutos, Pedro Rocha foi expulso.

Com um a mais, o Fla seguiu pressionando e ampliou o placar no segundo tempo. Aos 16 minutos, Pedro completou para o fundo do gol após cruzamento rasteiro de Lino. O time da casa ampliou o placar novamente aos 24 minutos com Samuel Lino, que viveu noite iluminada. O ponta recebeu na entrada da área, cortou para dentro e chutou contando com desvio do adversário para encobrir o goleiro Pedro Rangel.