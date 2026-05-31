Foragido por homicídio é preso após tentar usar identidade falsa em hospital

Um homem com mandado de prisão em aberto por homicídio foi preso neste sábado (30) por agentes da 63ª DP (Japeri). A captura aconteceu em uma unidade de saúde localizada em Sepetiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito tentou evitar a prisão ao se identificar com outro nome. Os agentes, porém, confirmaram sua verdadeira identidade e cumpriram o mandado de prisão.

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Segundo as investigações, o homem é apontado como participante de um assassinato ocorrido em 2012, durante um evento realizado em uma casa de festas no bairro da Abolição, na Zona Norte da capital.

Na ocasião, a vítima teria tentado conter uma confusão que acontecia no local e acabou sendo atingida por disparos. Após o ataque inicial, o jovem foi retirado da festa sob a justificativa de que receberia atendimento médico, porém foi executado pelo criminoso e comparsas em outra região da cidade.