Foragido por homicídio é preso após tentar usar identidade falsa em hospital
Suspeito era procurado por crime cometido durante uma festa na Zona Norte do Rio
Um homem com mandado de prisão em aberto por homicídio foi preso neste sábado (30) por agentes da 63ª DP (Japeri). A captura aconteceu em uma unidade de saúde localizada em Sepetiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.
De acordo com a Polícia Civil, o suspeito tentou evitar a prisão ao se identificar com outro nome. Os agentes, porém, confirmaram sua verdadeira identidade e cumpriram o mandado de prisão.
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Segundo as investigações, o homem é apontado como participante de um assassinato ocorrido em 2012, durante um evento realizado em uma casa de festas no bairro da Abolição, na Zona Norte da capital.
Na ocasião, a vítima teria tentado conter uma confusão que acontecia no local e acabou sendo atingida por disparos. Após o ataque inicial, o jovem foi retirado da festa sob a justificativa de que receberia atendimento médico, porém foi executado pelo criminoso e comparsas em outra região da cidade.