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Operação na comunidade da Chácara remove telhados e apreende drogas

A ação foi concluída por volta das 10h50

relogio min de leitura | Escrito por Redação 27 de maio de 2026 - 12:46
A ação teve como objetivo principal a desobstrução de vias públicas por meio da retirada de estruturas metálicas irregulares
A ação teve como objetivo principal a desobstrução de vias públicas por meio da retirada de estruturas metálicas irregulares -

Uma operação conjunta da Polícia Militar com órgãos municipais e concessionárias de serviço foi realizada na manhã desta quarta-feira (27) na comunidade da Chácara, no Centro de Niterói.

A ação, coordenada pelo 4º Comando de Policiamento de Área e pelo 12º BPM, teve como objetivo principal a desobstrução de vias públicas por meio da retirada de estruturas metálicas irregulares, como galpões e telhados, que, segundo as autoridades, representavam risco à população. Entre os perigos apontados estão possibilidade de desabamento, choques elétricos e a obstrução da passagem de veículos de emergência e serviços públicos.

Além disso, a operação também visou o cumprimento de mandados de prisão e o enfraquecimento de ações de grupos criminosos na região.

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Durante a incursão, equipes entraram na comunidade por volta das 9h e detiveram três suspeitos. Com eles, foram apreendidos um rádio transmissor e material entorpecente.

Na sequência, agentes da Secretaria de Ordem Pública (Seop), da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) e da concessionária de energia elétrica iniciaram a retirada das estruturas irregulares. A ação foi concluída por volta das 10h50. A operação também contou com apoio do programa Segurança Presente.

Tags:

Desobstrução de Vias Infraestrutura Irregular Niterói Operação Conjunta Polícia Militar Segurança Pública

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