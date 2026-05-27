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Clima de revolta marca perícia no Jardim Catarina; polícia usa gás de pimenta para conter moradores

Moradores se aproximaram da área isolada e pediram que policiais abrissem a mochila das vítimas

relogio min de leitura | Escrito por Nayra Silva e Renata Sena 27 de maio de 2026 - 12:00
A aproximação gerou tensão, e agentes utilizaram gás de pimenta para dispersar a multidão
A aproximação gerou tensão, e agentes utilizaram gás de pimenta para dispersar a multidão -

O clima de indignação tomou conta do Jardim Catarina, em São Gonçalo, durante o trabalho da perícia no local onde dois trabalhadores foram mortos, na manhã desta quarta-feira (27), durante uma ação ligada à retirada de antenas de telefonia.

Moradores se aproximaram da área isolada e pediram que policiais abrissem a mochila das vítimas. Segundo relatos, a intenção era mostrar que os trabalhadores carregavam ferramentas e marmitas, reforçando a versão de que saíam para trabalhar no momento em que foram baleados.


Autor: Layla Mussi | Descrição:

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A aproximação gerou tensão, e agentes utilizaram gás de pimenta para dispersar a multidão, o que aumentou o clima de confusão na região. Não há informações sobre feridos.

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