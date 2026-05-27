Três homens são detidos por tráfico de drogas na Comunidade da Chácara, em Niterói

Com o trio, os policiais apreenderam 62 pinos de cocaína, 60 pedras de crack, 47 frascos de loló, 19 invólucros de maconha e três radiotransmissores - Foto: Divulgação/PM

Com o trio, os policiais apreenderam 62 pinos de cocaína, 60 pedras de crack, 47 frascos de loló, 19 invólucros de maconha e três radiotransmissores - Foto: Divulgação/PM

Policiais militares do 12º BPM prenderam três suspeitos por tráfico de drogas na manhã desta quarta-feira (27), na Comunidade da Chácara, no Centro de Niterói.

Segundo a PM, as equipes realizavam patrulhamento pela Rua Jornalista Moacir Padilha, às 9h, quando avistaram homens envolvidos na venda de drogas. Ao perceberem a aproximação dos agentes, os suspeitos tentaram fugir, mas foram cercados e detidos após um cerco tático.

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Com o trio, os policiais apreenderam 62 pinos de cocaína, 60 pedras de crack, 47 frascos de loló, 19 invólucros de maconha e três radiotransmissores.

Os suspeitos, que não tiveram as identidades divulgadas, têm 44, 32 e 19 anos. Segundo a PM, o homem de 44 anos possui duas anotações criminais por roubo, além de registros por injúria, ameaça e desacato. Já o suspeito de 32 anos tem duas anotações por roubo.

Os acusados foram encaminhados para a 76ª DP (Centro de Niterói), onde a ocorrência segue em andamento.