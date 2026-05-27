Protesto fecha trecho da BR-101 após morte de dois trabalhadores em São Gonçalo

O protesto aconteceu após Marcelo da Cruz Silva, de 41 anos, e Edivan Felipe de Assis, de 46, serem mortos a tiros enquanto saíam para trabalhar - Foto: Layla Mussi

O protesto aconteceu após Marcelo da Cruz Silva, de 41 anos, e Edivan Felipe de Assis, de 46, serem mortos a tiros enquanto saíam para trabalhar - Foto: Layla Mussi

Um protesto interditou um trecho da BR-101, em São Gonçalo, na manhã desta quarta-feira (27), após a morte de dois homens na região da Ipuca, no bairro Jardim Catarina.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), manifestantes atearam fogo em pneus às margens da rodovia, na altura do km 306, no sentido Rio de Janeiro, por volta das 9h20. Às 9h55, a pista chegou a ser totalmente fechada. Pouco depois, às 10h02, houve liberação parcial da via.

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O protesto aconteceu após Marcelo da Cruz Silva, de 41 anos, e Edivan Felipe de Assis, de 46, serem mortos a tiros enquanto saíam para trabalhar. De acordo com moradores, os dois eram pedreiros e foram encontrados ao lado de ferramentas de obra.





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A Polícia Civil investiga o caso.