Casal é filmado sendo expulso de comunidade em São Gonçalo após acusação de roubo

Nas imagens, o casal aparece andando de mãos dadas enquanto é obrigado a gritar: “Nunca mais roubo na Alma” - Foto: Reprodução - Vídeo

Nas imagens, o casal aparece andando de mãos dadas enquanto é obrigado a gritar: “Nunca mais roubo na Alma” - Foto: Reprodução - Vídeo

Dois dias após um vídeo circular nas redes sociais mostrando duas mulheres com as cabeças raspadas e marcas de agressão sendo expulsas por traficantes da comunidade do Risca Faca, no bairro Arsenal, em São Gonçalo, um novo caso semelhante voltou a repercutir nas redes sociais.

Desta vez, as imagens mostram um casal supostamente sendo expulso da comunidade da Alma, no bairro Amendoeira, após ser acusado de cometer roubos na região.

Nas gravações que circulam nas redes sociais, o casal aparece descendo uma rua de mãos dadas enquanto é obrigado a repetir a frase: “Nunca mais roubo na Alma”. Ao fundo, é possível ouvir um homem ordenando que eles continuem falando.

Casal não identificado expulso na comunidade da Alma Reprodução

Autor: Reprodução

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O caso lembra o episódio registrado no início da semana, quando duas mulheres foram agredidas por traficantes na comunidade do Risca Faca após serem acusadas de aplicar golpes na região. As vítimas ficaram feridas e precisaram ser internadas no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT).

Sobre o caso mais recente, a Polícia Militar informou que não foi acionada para ocorrência semelhante na comunidade da Alma. Procurada, a Polícia Civil ainda não respondeu se o caso foi registrado na delegacia da região.