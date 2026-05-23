Rayssa Leal exalta namorada em redes sociais após influenciadora palestrar em faculdade de São Paulo

O relacionamento entre Rayssa Leal, de 18 anos, e Duda Wilken, de 21, é muito discreto, mas, aos poucos, o casal tem começado a expor o namoro nas redes sociais. A skatista exaltou a namorada, que palestrou em uma universidade de São Paulo sobre o seu trabalho como criadora de conteúdo.

“Linda demais! Muito orgulho de você”, escreveu Rayssa nos comentários da publicação da influenciadora no Instagram. Essa é uma rara interação pública da atleta nas redes sociais de Duda, apesar de sempre curtir os conteúdos.

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Por Duda estar mais acostumada a ter a vida exposta na internet, acaba comentando e elogiando a namorada com mais frequência nas publicações. Como é o caso do recado para a skatista quando ela lamentou ficar de fora da etapa de Street League Skateboarding, em Los Angeles, disputada em pistas ao ar livre, depois de uma lesão.



“Você é forte, pequena”, escreveu Duda, apoiando a atleta.

O casal está junto há quatro meses. Em abril, ambas viajaram e curtiram Florianópolis, em Santa Catarina. Apesar de evitarem tirar fotos juntas, divulgaram registros do local com pouco tempo de diferença, e também o mesmo registro da mesa de almoço. Elas ainda foram ao cinema.

O que mais chamou a atenção nas fotos foi que Rayssa e Duda usavam anéis semelhantes com detalhe em pedra, no dedo anelar, o que indica que o relacionamento está firme.

Início do romance

Rayssa e Duda se aproximaram por meio do direct do Instagram. A influenciadora mineira, que é abertamente gay, estava solteira depois de um relacionamento de quatro anos, na época em que conheceu a atleta.

Mesmo com a distância geográfica, as namoradas se encontram sempre que conseguem. Rayssa mora em Imperatriz, no Maranhão, e Duda, em São Paulo, junto com a prima, a cantora e herdeira bilionária Vivi Wanderley, ex-namorada de Juliano Floss, do BBB 26.

As duas possuem gostos semelhantes, como gostar de comida mineira e preferirem roupas de street wear e viagens.