Mulheres são agredidas e têm cabeças raspadas por suposto golpe em comunidade de São Gonçalo
Mulheres precisaram ser internadas em hospital de São Gonçalo. 75ªDP investiga o caso
Duas mulheres foram vítimas de agressões praticadas por traficantes da comunidade do Risca Faca, no bairro Arsenal, em São Gonçalo, após serem acusadas de supostamente aplicar golpes dentro da comunidade. As duas ficaram feridas e precisaram ser internadas no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT).
De acordo com a polícia, agentes da PM foram acionados até o HEAT para verificar a ocorrência. Durante o atendimento, uma das vítimas relatou que teve o celular roubado, foi agredida e teve a cabeça raspada pelos criminosos.
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Ela também afirmou que foi atacada por ser amiga da outra mulher, apontada pelos traficantes como responsável pelos supostos golpes dentro da comunidade. Segundo o relato, os criminosos suspeitavam que ela fosse cúmplice da amiga e, mesmo após negar qualquer envolvimento, acabou sendo agredida. A segunda vítima não quis prestar esclarecimentos aos policiais.
O caso foi registrado na 75ª DP (Rio do Ouro). As duas mulheres seguem internadas no HEAT. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde delas.