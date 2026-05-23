Nicole Bahls fez transplante capilar após ter alopecia androgenética

A famosa revelou que antes do procedimento enfrentava dificuldade na rotina de trabalho - Foto: Reprodução - Instagram

A famosa revelou que antes do procedimento enfrentava dificuldade na rotina de trabalho - Foto: Reprodução - Instagram

A modelo Nicole Bahls revelou que fez transplante capilar depois de passar por um quadro de Alopecia androgenética. A cirurgia, que não precisou raspar os fios, foi realizada para remodelar a linha frontal do couro cabeludo e intensificar a densidade capilar de maneira discreta.

Em um vídeo postado nas redes sociais pelo médico Renan Brigante, a modelo falou sobre o incômodo que sentia com a área da testa e que isso a levou a optar pelo tratamento estético.

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“Vai ficar com o rosto mais feminino, poder fazer vários rabos de cavalo, penteados. Com certeza, daqui a cinco meses, vou ficar muito mais feliz e mais cabeluda”, disse Nicole.

Ela ainda disse que a situação causava grandes impactos na rotina profissional, especialmente em trabalhos que precisavam de penteados mais presos.

“O que me incomodava muito no meu trabalho, às vezes, preciso fazer penteado, rabo de cavalo e não me sentia à vontade, porque parecia que a testa estava um pouco grande”, disse.

De acordo com o médico responsável pelo procedimento, a técnica usada foi a ‘No Shave’, que permite o transplante sem que haja a necessidade de raspar o cabelo, ajudando na recuperação e conservando a aparência mais natural no processo de pós-operatório.



“A escolha foi pela técnica No Shave, justamente para permitir que ela seguisse com seus compromissos normalmente, sem precisar raspar o cabelo e sem deixar evidente a realização do procedimento [...] O objetivo aqui foi preservar totalmente a identidade dela, melhorando densidade e desenho de forma extremamente natural, discreta e sofisticada — aquele tipo de resultado que melhora sem denunciar”, disse o médico.