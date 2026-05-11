Confronto entre PM e criminosos termina com carros incendiados na Rodovia Rio-Santos

Os bandidos incendiaram dois veículos como resposta a uma operação - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Os bandidos incendiaram dois veículos como resposta a uma operação - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Na manhã desta segunda-feira (11), bandidos incendiaram dois veículos como resposta a uma operação da Polícia Militar que terminou com um baile funk no morro do Carvão, na rodovia Rio-Santos, na altura de Mangaratiba.

Segundo a PM, agentes do 24° BPM (Queimados) foram até a comunidade para apurar denúncias de uma festa ilegal que envolvia traficantes da região. Ao chegarem ao local, os policiais foram recebidos a tiros e reagiram.

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O trânsito está complicado nos dois sentidos e a Polícia Rodoviária Federal está presente para garantir a segurança e orientar os motoristas.