Audiência de Oruam por tentativa de homicídio contra policiais acontece hoje no RJ

A audiência de instrução e julgamento do rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam, foi marcada pela Justiça do RJ para ocorrer na tarde desta segunda-feira (16). O filho de Marcinho VP está sendo acusado de tentativa de homicídio contra policiais civis e é considerado foragido. A sessão ocorreria inicialmente em março, mas precisou ser remarcada.

Oruam está sendo indiciado por duas tentativas de homicídio qualificado em um caso em que policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) cumpriram mandados de busca e apreensão contra um menor suspeito de tráfico que estaria escondido na casa do rapper, no Joá, na Zona Sudoeste do Rio, em julho de 2025.

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De acordo com o Ministério Público, Oruam e os demais acusados jogaram pedras na direção dos policiais, assumindo o risco de causar a morte. Além disso, ele também é acusado de outros crimes, como resistência, desacato, ameaça e dano qualificado. A audiência é a primeira fase de instrução do processo no Tribunal do Júri.

O rapper é considerado foragido da Justiça depois que o habeas corpus foi revogado e a prisão preventiva restabelecida em razão do não cumprimento de medidas cautelares, como regras de monitoramento por tornozeleira eletrônica.

Além desse processo, Oruam é alvo de outra investigação. Ele foi inserido na lista de procurados em uma ação da Polícia Civil que investiga lavagem de dinheiro do Comando Vermelho e cumpriu mandados expedidos pela Justiça.

Na ação da DRE, também são alvos a mãe e empresária Márcia Gama e o irmão do rapper, Lucas Santos Nepomuceno, conhecido como Lucca. Fora essa ação, em março, Márcia já havia sido alvo de prisão na Operação Contenção Red Legacy, mas não havia sido encontrada.

No começo de abril, a Justiça do Rio deu um habeas corpus à Márcia, e ela havia deixado de ser procurada. Agora, todos são considerados foragidos.