Polícia prende madrasta de adolescente de 13 anos morta em São João de Meriti

Myrella chegou a ser socorrida, mas já chegou ao hospital sem vida - Foto: Reprodução - Redes Sociais

Myrella chegou a ser socorrida, mas já chegou ao hospital sem vida - Foto: Reprodução - Redes Sociais

A madrasta da adolescente Myrella Freire Venceslau, de 13 anos, foi presa por policiais civis da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) pela morte da jovem, em São João de Meriti.

A adolescente, que morreu na última quinta-feira (7), foi encontrada com marcas de espancamento e suspeita de violência sexual nos fundos da residência onde morava, em Vila Rosali. Myrella chegou a ser socorrida para o Hospital Municipal de Meriti, mas não resistiu aos ferimentos.

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A madrasta da menor foi presa neste sábado (9). Informações da DHBF, são de que no primeiro momento a investigação seguia para a hipótese de invasão no imóvel por um homem, que teria abusado de Myrella. Porém, depois da resultado do exame de necropsia, foi constatado que não havia sinais de violência sexual.

A partir disso, os policiais recolheram novos depoimentos. A investigação aponta que a adolescente estava com a madrasta na hora do crime, mas a mulher alegou que teria saído para uma entrevista de emprego e deixado a vítima com o irmão caçula.

Os agentes descobriram que a versão apresentada pela mulher não estava de acordo com os elementos investigados e que o álibi não tinha fundamento. Com isso, os policiais solicitaram a prisão da madrasta, e a Justiça expediu o mandado.

A mãe da vítima estava trabalhando no momento das agressões e quando voltou para casa, encontrou apenas o menino e percebeu que a filha não estava em casa. Depois de procurarem por Myrella, familiares a encontraram ferida nos fundos do imóvel e a socorreram ao hospital.

De acordo com a Prefeitura de São João de Meriti, a adolescente deu entrada no Hospital Municipal de Meriti, por volta das 17h20, de quinta-feira (7), após ser levada por familiares em um veículo particular. Em nota, a prefeitura disse que a vítima deu entrada com múltiplos traumas e já chegou sem vida.

O corpo da adolescente será enterrado nesta segunda-feira (11), no Cemitério de Vila Rosali.