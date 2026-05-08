Morre torcedor do Vasco espancado na saída do Maracanã após empate com Flamengo

O torcedor do Vasco, espancado no último domingo (3), em uma briga de torcidas depois do jogo com o Flamengo, morreu na madrugada desta sexta-feira (8). A vítima, identificada como Fabiano Miranda Lopes, de 42 anos, estava internada no Hospital Municipal Souza Aguiar em estado grave.

As investigações apontaram que o homem foi agredido por um grupo de torcedores rival na saída do Maracanã. Imagens gravadas por moradores no momento das agressões revelam que mesmo depois de estar caído no chão, ele continuou recebendo chutes na cabeça. Além disso, teve o relógio furtado.

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O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que tenta identificar os agressores.