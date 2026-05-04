Torcedores do Vasco são espancados após empate de 2 a 2 com o Flamengo

Uma das vítimas já estava ferida no chão, mas ainda recebeu chutes e teve o relógio roubado - Foto: Reprodução

Uma das vítimas já estava ferida no chão, mas ainda recebeu chutes e teve o relógio roubado - Foto: Reprodução

Dois torcedores do Vasco foram espancados após o empate de 2 a 2 com o Flamengo, pela 14ª rodada do Brasileirão, na tarde deste domingo (3). O crime ocorreu na Rua São Francisco Xavier, próximo ao Maracanã. As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

Ainda não há novidades sobre o estado de saúde das vítimas, ou sobre as circunstâncias da confusão.

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Moradores registraram o momento em que dois homens feridos estão caídos no chão. Nas imagens também é possível ver um deles, caído, e sendo espancado com chutes e pontapés; logo em seguida, o relógio dele é roubado.



Briga de torcedores em Ramos

Pouco antes desse caso, cinco homens já haviam sido presos, acusados de envolvimento em briga entre torcedores na Avenida Brasil, nas proximidades de Ramos.

A Polícia Militar informou que agentes do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom) realizavam patrulhamento e acabaram encontrando um grupo de torcedores do Vasco que tentavam fechar a via.

Depois que a situação foi controlada, os agentes pararam um automóvel com cinco ocupantes. No interior do carro, foram apreendidas barras de ferro, pedaços de madeira e fogos de artifício. Os suspeitos foram conduzidos à 21ª DP (Bonsucesso).