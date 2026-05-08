Ex-comandante do 7º BPM (São Gonçalo) é anunciado como o novo presidente do Detran

Novo presidente do Detran possui mais de 30 anos de serviço público na área de segurança pública e gestão estratégica - Foto: Divulgação/PM

Novo presidente do Detran possui mais de 30 anos de serviço público na área de segurança pública e gestão estratégica - Foto: Divulgação/PM

O governador em exercício, desembargador Ricardo Couto, nomeou o coronel Carlos Eduardo Sarmento da Costa, da reserva da Polícia Militar, novo presidente do Detran-RJ. A decisão foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (08/05).

Profissional com mais de 30 anos de serviço público na área de segurança pública e gestão estratégica, Sarmento tem sólida experiência em comando operacional, inteligência, modernização administrativa e assessoramento institucional. Atuou em funções de alta relevância no Governo.

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A mudança faz parte das iniciativas da atual gestão do Estado, com base na transparência e na eficiência da administração pública, buscando a valorização técnica e políticas estratégicas para o desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro.

Perfil do novo presidente

Carlos Eduardo Sarmento da Costa possui formação militar e acadêmica consolidada, com cursos de Formação de Oficiais, de Operações Especiais, de Aperfeiçoamento de Oficiais, Superior de Polícia e pós-graduação em Administração Pública.

Ao longo de sua carreira, exerceu cargos de destaque como subsecretário de Estado e Chefe do Estado-Maior Geral da PM, Comandante do Comando de Operações Especiais (COE), Comandante do 7º BPM ( São Gonçalo), Comandante do Comando de Policiamento Especializado (CPE), Comandante do BOPE e Chefe do Estado-Maior do Comando de Policiamento Especializado.

Na área de inteligência e gestão estratégica, foi chefe da Divisão de Operações de Inteligência da Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública, além de assessor- chefe de Gestão e Modernização do Detran-RJ.