PM apreende drogas e lança-perfume em comunidade de Niterói

Policiais militares do 12º BPM apreenderam drogas, frascos de lança-perfume, uma balança de precisão e um aparelho celular, na noite desta quarta-feira (7), na comunidade do Arvoral, em Serra Grande, Niterói. Segundo a Polícia Militar, a equipe foi até a Avenida José Côrtes Júnior após denúncia de tráfico de drogas na região. Durante a ação, os agentes avistaram cinco suspeitos em um ponto conhecido pela venda de entorpecentes.

Ao perceberem a chegada das viaturas, dois indivíduos fugiram e não foram localizados. Os outros três permaneceram no local e afirmaram ser usuários de drogas. Durante buscas nas proximidades, os policiais encontraram, escondidos em meio à vegetação, cerca de 82 gramas de maconha prensada, 50 frascos de lança-perfume, uma balança de precisão e um aparelho celular.

Leia também:

Polícia Civil prende quatro homens e apreende um menor no RJ

PM impede assalto e criminoso morre após ser baleado na Zona Norte do RJ

A ocorrência foi registrada na 81ª DP (Itaipu), onde o caso foi apresentado.