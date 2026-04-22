Que preju! Ação da PM causa duro golpe de mais de R$ 1 milhão ao tráfico em Maricá; Vídeo

Segundo a Polícia Militar, todo o material apreendido representa um valor estimado em cerca de R$ 1 milhão para o crime organizado - Foto: Divulgação

Segundo a Polícia Militar, todo o material apreendido representa um valor estimado em cerca de R$ 1 milhão para o crime organizado - Foto: Divulgação

Uma operação da Polícia Militar resultou em um duro golpe contra o tráfico de drogas na tarde desta terça-feira (21), em Itaipuaçu, distrito de Maricá. A ação foi realizada por equipes do 12º BPM (Niterói), subordinado ao 4º CPA.

De acordo com a corporação, a ocorrência teve início por volta das 12h30, quando agentes do PATAMO da 6ª Companhia realizavam patrulhamento de rotina na Rua Áustria, no conjunto habitacional MCMV Itaipuaçu, e se depararam com indivíduos em atividade suspeita relacionada ao tráfico de drogas.

Após o confronto, um homem de 31 anos foi encontrado ferido no local, com uma pistola calibre .40 em sua posse | Foto: Divulgação

Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos fugiram, dando início a um cerco tático. Durante a ação, um dos criminosos teria efetuado disparos contra os policiais, que reagiram. Após o confronto, um homem de 31 anos foi encontrado ferido no local, com uma pistola calibre .40 em sua posse.

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O suspeito foi socorrido pelos próprios policiais ao hospital municipal da região, com o apoio de testemunhas, e permaneceu sob custódia. Ele foi posteriormente encaminhado à delegacia responsável pela área, onde o caso foi registrado.

Drogas estavam escondidas | Foto: Divulgação

Na ação, os agentes apreenderam grande quantidade de drogas e materiais utilizados pelo tráfico, incluindo 25 quilos de cocaína e 15,5 quilos de maconha, além de uma pistola com numeração suprimida, carregador com munições intactas, rádios transmissores, bases de comunicação, balanças de precisão, capas de colete balístico, um kit Roni e diversos itens usados para embalar entorpecentes.

Segundo a Polícia Militar, todo o material apreendido representa um valor estimado em cerca de R$ 1 milhão para o crime organizado na região.

A ocorrência foi registrada na delegacia de Maricá.





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