PM troca tiros com criminosos e suspeito é baleado em Itaipuaçu

Moradores do conjunto habitacional Minha Casa Minha Vida, em Itaipuaçu, distrito de Maricá, foram surpreendidos com um tiroteio nesta tarde de terça-feira(21). A ação policial deixou um suspeito baleado.

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Segundo informações, uma equipe do 12º BPM (Niterói) fazia um patrulhamento rotineiro na região quando houve o confronto. O suspeito foi atingido, detido e socorrido por policiais.

Com o homem, os agentes apreenderam uma pistola calibre .40 e drogas.

Este é o segundo dia seguido de ações da PM no local. Segundo informações do 12°BPM, o policiamento está reforçado na região.