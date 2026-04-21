PM troca tiros com criminosos e suspeito é baleado em Itaipuaçu
Confronto aconteceu durante patrulha no "Minha Casa Minha Vida"
min de leitura | Escrito por Redação | 21 de abril de 2026 - 16:55
Moradores do conjunto habitacional Minha Casa Minha Vida, em Itaipuaçu, distrito de Maricá, foram surpreendidos com um tiroteio nesta tarde de terça-feira(21). A ação policial deixou um suspeito baleado.
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Segundo informações, uma equipe do 12º BPM (Niterói) fazia um patrulhamento rotineiro na região quando houve o confronto. O suspeito foi atingido, detido e socorrido por policiais.
Com o homem, os agentes apreenderam uma pistola calibre .40 e drogas.
Este é o segundo dia seguido de ações da PM no local. Segundo informações do 12°BPM, o policiamento está reforçado na região.