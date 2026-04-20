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Dia de São Jorge: Programação conta com alvoradas, missas e procissões em São Gonçalo, Niterói e Maricá

A tradicional cavalgada de São Jorge também integra a programação e reúne cavaleiros de diversas regiões do município

relogio min de leitura | Escrito por Nayra Silva | 20 de abril de 2026 - 13:42
Na Capela de São Jorge, ligada à Catedral de Niterói
Na Capela de São Jorge, ligada à Catedral de Niterói -

Neste ano, as celebrações em homenagem a São Jorge ganharam fôlego extra e começaram mais cedo. De Niterói a Maricá, passando por São Gonçalo, reduto tradicional de devotos, a programação de 2026 mistura missas, eventos culturais e novidades que aproximam ainda mais os fiéis do “Santo Guerreiro”. Na Capela de São Jorge, ligada à Catedral de Niterói, a festa teve um momento inédito no último domingo (19). Pela primeira vez, a programação contou com a realização da 1ª Feijoada de Jorge, que movimentou a Rua Marechal Deodoro. “Foi o maior sucesso. Fechamos a rua para ficar mais autêntico, mais próximo do Santo. Montamos estrutura com lona, som ao vivo e o resultado superou as expectativas”, destacou Dorcas Martins, secretária responsável pela capela.

Dorcas Martins, secretária responsável pela capela
Dorcas Martins, secretária responsável pela capela |  Foto: Layla Mussi

A preparação espiritual segue com o Tríduo de São Jorge, realizado nesta segunda (20), terça (21) e quarta-feira (22), sempre às 19h, sob a condução do pároco Luiz Cássio Moreira. Outra novidade deste ano é o Bazar de São Jorge, instalado em uma loja de esquina na mesma rua, oferecendo mais espaço para os visitantes. A devoção ao santo atrai fiéis de toda a região. A aposentada Elizete Mendes, de 60 anos, é uma delas. “Descobri essa capela e desde então venho frequentando. Sempre faço meus pedidos e alcanço minhas bênçãos. Hoje vim agradecer e estar perto dele, que é um santo guerreiro”, contou.

A aposentada Elizete Mendes, de 60 anos
A aposentada Elizete Mendes, de 60 anos |  Foto: Layla Mussi

O 12º BPM (Niterói) também integra as homenagens ao Santo Guerreiro. No dia 23 de abril, data dedicada a São Jorge, será realizada uma missa seguida de procissão, a partir das 10h, na sede do batalhão, localizada na Avenida Jansen de Mello, no Centro. A celebração, já tradicional entre os militares e a comunidade, reúne fiéis todos os anos em um momento de fé, devoção e agradecimento. A participação é aberta ao público, que poderá acompanhar tanto a cerimônia religiosa quanto a procissão pelas imediações do quartel.

A participação é aberta ao público, que poderá acompanhar tanto a cerimônia religiosa quanto a procissão pelas imediações do quartel
A participação é aberta ao público, que poderá acompanhar tanto a cerimônia religiosa quanto a procissão pelas imediações do quartel |  Foto: Layla Mussi
O 12º BPM (Niterói) também integra as homenagens ao Santo Guerreiro
O 12º BPM (Niterói) também integra as homenagens ao Santo Guerreiro |  Foto: Layla Mussi

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Capela de São Jorge em São Gonçalo

Imagem ilustrativa da imagem Dia de São Jorge: Programação conta com alvoradas, missas e procissões em São Gonçalo, Niterói e Maricá

Em São Gonçalo, os festejos também prometem reunir grande número de devotos. Na Capela São Jorge da Capadócia, no bairro Lindo Parque, a programação começa nesta segunda-feira (20), com missa às 18h, horário que se repete na terça (21) e na quarta-feira (23).

A tradicional alvorada abre as comemorações às 6h, seguida de missa às 7h. Às 18h, ocorre a Santa Missa logo após a barraca de São Jorge com venda de doces e salgados.

Maricá celebra São Jorge com programação religiosa e cultural

A Prefeitura realiza, na quinta-feira (23), a tradicional Festa de São Jorge no Espraiado, com missas, shows e atividades para o público. As celebrações começam às 6h, com a alvorada, seguida de café da manhã comunitário às 6h30 e missa campal às 8h. Ao longo do dia, o público poderá acompanhar apresentações musicais de artistas locais.

Às 13h, se apresenta a cantora Jéssica Manilha. Às 15h30, é a vez da banda Tá Tudo em Casa. Já à noite, sobem ao palco Betinho Bahia e Esmayer, às 18h30, e João Gabriel, às 20h30. O encerramento está previsto para as 23h. “A programação em homenagem a São Jorge une fé, cultura e convivência, além de valorizar artistas locais e proporcionar um momento de encontro e celebração para toda a população”, afirmou o secretário de Promoção de Eventos, Rony Peterson.

Cavalgada

A tradicional cavalgada de São Jorge também integra a programação e reúne cavaleiros de diversas regiões do município. A concentração acontece a partir das 9h, na Rua Manoel José Carlos da Costa, no bairro Manoel Ribeiro.

No local, haverá apresentações musicais ao longo do dia. A saída dos cavaleiros está prevista para as 16h, em direção à capela no Espraiado, onde ocorre a chegada e a procissão.

Sob supervisão de Marcela Freitas 


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