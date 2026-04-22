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Ana Paula vence a edição 26 do Big Brother Brasil

Milena ficou com a segunda colocação, enquanto Juliano foi o terceiro

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 22 de abril de 2026 - 00:42
Ana Paula Renault vence a edição 26 do BBB
Ana Paula Renault vence a edição 26 do BBB -

A final do Big Brother Brasil 26 consagrou, na noite desta terça-feira (21), Ana Paula Renault como a grande vencedora da edição. Após 100 dias de confinamento, ela superou Milena Moreira e Juliano Floss na votação do público, garantindo o título e o prêmio principal.

A final reuniu três perfis distintos do programa: uma participante veterana, um influenciador digital e uma competidora anônima que ganhou força ao longo do jogo.

Na votação final, a campeã Ana Paula Renault ficou com 75,94% dos votos. Milena, em segundo, ficou com 17,29%, enquanto Juliano, em terceiro, teve 6,77%.

O prêmio desta edição chegou a R$ 5,44 milhões, o maior da história do reality.

A decisão contou com uma grande produção ao vivo, incluindo retrospectiva da temporada, presença dos ex-participantes e atrações musicais.

Tags:

Ana Paula Renault Big Brother Brasil

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