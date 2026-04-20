Operação no Vidigal prende três pessoas e apreende armas e drogas

A operação policial realizada na comunidade do Vidigal, na Zona Sul do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (20), terminou com a prisão de três pessoas e a apreensão de armamento de guerra.

A ação está sendo coordenada pela Core (Coordenadoria de Recursos Especiais) da Polícia Civil em parceria com agentes de segurança da Bahia. A intenção é prender as lideranças da organização criminosa Comando Vermelho (CV).

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O balanço final da ação confirmou a prisão de dois homens em flagrante, além do cumprimento de um mandado de prisão contra Núbia Santos Oliveira, considerada a operadora financeira de uma organização criminosa baiana ligada ao CV e que está sendo investigada pelos crimes de lavagem de dinheiro e homicídio.

Ao longo da operação, os policiais apreenderam um fuzil e uma espingarda calibre 12, uma pistola com numeração raspada, carregadores de fuzil, vasta quantidade de drogas, rádios-transmissores, roupas camufladas, além de aparelhos celulares.

O principal objetivo da inteligência é localizar Ednaldo Pereira dos Santos, conhecido como “Dadá”, apontado como uma das lideranças do crime na Bahia e que estaria escondido no Rio de Janeiro.



Um intenso tiroteio assustou moradores e turistas no início da manhã. A operação também contou com a presença de helicópteros da Polícia Civil que sobrevoavam a comunidade.

Para impedir o avanço dos policiais, criminosos atearam fogo em lixeiras e montaram barricadas.