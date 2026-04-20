Tiroteio no Vidigal deixa turistas presos no Morro Dois Irmãos

Uma operação da Polícia Civil para combater criminosos do Comando Vermelho (CV) deixou cerca de 200 turistas presos no alto do Morro Dois Irmãos, no Vidigal, Zona Sul do Rio, na manhã desta segunda-feira (20). A troca de tiros começou enquanto grupos assistiam ao nascer do sol.



De acordo com relatos e vídeos, quando os guias perceberam os disparos, orientaram que os turistas continuassem sentados e em áreas protegidas até que conseguissem descer a trilha.

Leia também:

Prêmio literário nacional com inscrições abertas: publicação e premiação em dinheiro

Veja o que abre e fecha nos feriados de Tiradentes e São Jorge em Niterói e São Gonçalo



Guias locais informaram que no momento da troca de tiros, havia cerca de 200 turistas no Morro Dois Irmãos. A descida só foi possível depois de alinhamento com os agentes de segurança que estavam na comunidade.

Os disparos tiveram início no começo da manhã e puderam ser ouvidos em localidades próximas, como Leblon e São Conrado, bairros da Zona Sul do Rio, segundo informações de moradores. Não houve registro de turistas baleados.

Moradores e guias reforçam que o passeio na trilha do Morro Dois Irmãos, a mais procurada da cidade, depende das condições de segurança na comunidade e indicam que é sempre recomendável contratar guias locais.