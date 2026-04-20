PT-RJ oficializa apoio a Eduardo Paes e lança Benedita da Silva ao Senado

Partido também aguarda decisão do Supremo sobre como será a escolha do novo governador do Estado - Foto: Reprodução - Tânia Rêgo/Agência Brasil

Partido também aguarda decisão do Supremo sobre como será a escolha do novo governador do Estado - Foto: Reprodução - Tânia Rêgo/Agência Brasil

A diretoria do Partido dos Trabalhadores (PT-RJ) anunciou apoio a Eduardo Paes (PSD) como pré-candidato ao Governo do Rio de Janeiro e ainda lançou a pré-candidatura ao Senado da atual deputada federal Benedita da Silva.

Para a vaga de primeiro suplente ao Senado, o escolhido foi Felipe Pires. Enquanto isso, Kleber Lucas será o segundo suplente.

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As escolhas foram definidas em uma reunião interna do partido no final de semana. Além disso, o partido defendeu a realização de eleições diretas para o “mandato-tampão” no Palácio Guanabara.

A deliberação sobre como o Estado vai eleger o novo governador será decidida pelo Supremo Tribunal Federal (STF). No julgamento, que ocorreu no começo de abril, o ministro Flávio Dino solicitou vista para esperar o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgar o acórdão da decisão que tornou o ex-governador Cláudio Castro inelegível.