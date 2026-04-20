Monique Medeiros se entrega após determinação do STF

Monique Medeiros se entregou à polícia do Rio de Janeiro, na 34ª Delegacia de Polícia (Bangu), na manhã desta segunda-feira (20). A mulher é ré pelo homicídio do próprio filho, em 2021.

A decisão de Monique ocorreu depois de o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar que ela retornasse à cadeia, na última sexta-feira (17).

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O recurso apresentado pelos advogados de Monique chegou a ser rejeitado pelo ministro, no sábado (18), e manteve a ordem de prisão preventiva.

Julgamento em maio

No mês de março, houve o julgamento de Monique Medeiros e do ex-companheiro Jairo Souza Santos Júnior, Jairinho, mãe e padrasto de Henry Borel, entretanto, o julgamento foi suspenso depois da defesa dele deixar o Tribunal do Júri.

Na época, a magistrada Elizabeth Machado Louro remarcou o julgamento para o dia 25 de maio e autorizou que Monique fosse solta. De acordo com a juíza, a ação da defesa de Jairinho foi “uma interrupção indevida do recurso processual, em franco desrespeito à orientação advinda do STF”.

A criança, de 4 anos, apresentava marcas de agressão. O crime ocorreu em um apartamento na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio.

Jairinho era vereador do Rio de Janeiro, em abril de 2021. O padrasto e a mãe da criança foram presos um mês depois da criança. Monique deixou a cadeia depois da decisão da Justiça, em 2022, porém retornou após uma decisão do Supremo Tribunal Federal, em 2023.