PM prende cinco criminosos, recupera veículo e apreende drogas em Niterói

A Polícia Militar realizou, na manhã desta terça-feira (07/04), uma operação em São Francisco, Niterói, que resultou na prisão de cinco suspeitos, apreensão de armas, drogas, dinheiro, celulares e na recuperação de um veículo roubado. A ação teve como objetivo localizar um Mitsubishi Lancer, envolvido em um latrocínio ocorrido poucas horas antes na Rua Dom Bosco, em Icaraí.

Operação do 12º BPM em São Francisco apreendeu arma e drogas | Foto: Divulgação

Segundo a PM, por volta das 05h, o veículo foi avistado trafegando pelas ruas do bairro em direção à Comunidade da Grota. Ao perceber a presença policial, os ocupantes dispararam contra a equipe, que revidou, mas não conseguiu interceptar o automóvel de imediato. Já dentro da comunidade, o carro foi encontrado abandonado e, durante as diligências, os suspeitos voltaram a efetuar disparos contra os policiais, que revidaram de forma proporcional.

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Cinco indivíduos foram detidos. Entre eles está “CL”, apontado como principal suspeito do latrocínio e que possuía mandado de recaptura em aberto por tráfico de drogas. Outro preso, também teve seu envolvimento no latrocínio confirmado, enquanto os demais detidos possuem registros por tráfico, porte ilegal de arma e roubo. Um dos suspeitos foi ferido por disparo de arma de fogo e socorrido ao Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL).

Durante a operação, foram apreendidos uma pistola Bersa calibre 9mm com cinco munições, 410 pinos de cocaína, 158 pedras de crack, 109 invólucros de maconha, R$ 97 em espécie, três celulares, uma máquina de cartão e o veículo Mitsubishi Lancer, cor cinza. A ocorrência segue em andamento.