Tráfico na mira: dois são presos com drogas na RJ-104, no Coelho

Segundo informações iniciais, o material seria destinado ao abastecimento do tráfico na região, ligado ao Comando Vermelho - Foto: Divulgação/PMERJ

Segundo informações iniciais, o material seria destinado ao abastecimento do tráfico na região, ligado ao Comando Vermelho - Foto: Divulgação/PMERJ

Policiais militares prenderam dois homens e apreenderam uma grande quantidade de drogas na tarde dessa sexta-feira (3), na RJ-104, na altura do Coelho, em São Gonçalo.

De acordo com a polícia, a equipe do Recom estava em patrulhamento na rodovia quando recebeu a informação de que suspeitos estariam vendendo entorpecentes nas proximidades da entrada do bairro, a poucos metros de onde os agentes estavam.

Ao chegar ao local indicado, os policiais encontraram os suspeitos com drogas já separadas para venda.

Segundo informações iniciais, o material seria destinado ao abastecimento do tráfico na região, ligado ao Comando Vermelho.

Os envolvidos e todo o material apreendido foram levados para a 75ªDP (Rio do Ouro), onde o caso foi registrado.