Supermercado é alvo de tiros novamente durante a madrugada em São Gonçalo

O mercado, que fica na Rua Comandante Ari Parreira, principal do bairro, teve a parte frontal de vidro destruída pelos tiros - Foto: Layla Mussi

Mais uma vez um supermercado foi alvo de tiros durante a madrugada desta quinta-feira (12), em São Gonçalo. A unidade que fica no Porto Velho, já foi atacada outras vezes.

O mercado, que fica na Rua Comandante Ari Parreira, principal do bairro, teve a parte frontal de vidro destruída pelos tiros.

Na manhã desta desta quinta-feira funcionários tentavam seguir a rotina normal, mesmo com diversas marcas de tiros nos vidros frontais do estabelecimento.

O gerente da unidade foi orientado a não falar com a imprensa sobre o caso. A rede também não se manifestou.

Relembre - Outras unidades dessa rede já foram atacadas a tiros. No último dia 14 de novembro, o mesmo supermercado foi atingido por disparos durante a madrugada. Na ocasião, homens em duas motos foram os responsáveis pelo ataque.